В Псковской области задержан швед, воевавший за Киев. Под видом вступления в ВС РФ он намеревался совершить диверсии на военных объектах в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Мы туда зарабаты...
- Российских фигури...
- Российских фигури...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым