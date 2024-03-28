Клещи начали просыпаться в Петербурге и на Урале

РИА Новости/Павел Лисицын В России зафиксировали первые случаи укусов клещей. Число обращений к медикам стремительно растет в Санкт-Петербурге, Свердловской, Псковской областях и еще в 19 регионах страны.
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