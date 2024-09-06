Жительница Джанкойского района хранила дома больше килограмма наркотиков

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в незаконном культивировании и хранении наркотических средств в крупном размере.
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