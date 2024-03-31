Как беспилотники помогают охранять природу

Это обсудили на экологическом форуме, который состоялся в Петербурге Одной из основных дискуссий на международном форуме «Экология большого города» стала разработка, а также производство и применение беспилотных технологий для экологии.
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