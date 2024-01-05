В ЕК задумались о плане Б при провала переговоров по финансированию Киева

Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина Еврокомиссия (ЕК) ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.