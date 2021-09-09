Политика как она есть

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Рассуждаю о выборах и сибирских городах

Рассуждаю о выборах и сибирских городах

Источник: Яндекс картинки. Утром писала про Д.Журавлева, вспомнила еще одно недавнее его выступление.

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Александр
Запущенное и разоренное распродать, накопленное - пилить. Вот и вся логика случайных людей, которые могут мутировать только в самодуров.
Владимир Афанасьев
телезритель с Омска прав, надо восстановить, что порушено, поднять уровень жизни в существующих городах, восстановить сельское хозяйство, металлургическую промышленность, по большому счёту отремонтировать дороги и много ещё чего надо восстановить, а потом можно поговорить и о новых стройках.
Ивановна
Иногда лучше построить новое чем восстанавливать старое
Анатолий
Владимир извините, что называю по имени, вы абсолютно правы. А эти прожекты только направлены на отвлечении от главных вопросов, которые необходимо решать. Правильно поставил задачу Путин В.В., что нужно заняться благосостоянием народа, дорогами, сельским хозяйством и т.д.
Гаражный кооператив ЛАДА
Вообще - то если собрать всех воров - миллионеров и таких как ты то можно и новый город построить, только сначала рудники вскрыть и переработку построить.
Александр
Дольщикам понастроили. Ну, что - лучше? Хотя переход от точечной застройки к застройке континентов - крошечный шаг для граждан, но гигантский гешефт для ворюг!
Анатолий
И самое главное заставить губернаторов заниматься своими регионами, а не личным обогащением. Таких горе-руководителей гнать с занимаемых должностей с полной конфискацией наварованного и отбывать наказания работая на стройках народохозяйственного назначения...
Юрий Кушнарев
пусть шойгу со своими прапорщицами их строит.

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