Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT

Россия и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую, заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.
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