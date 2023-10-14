«Подбиты несколько единиц техники, включая танк»: ХАМАС заявляет о бое с израильской армией восточнее Хан-Юниса

Группировка ХАМАС заявляет о том, что боевые действия идут уже на территории сектора Газа. И хотя официально израильское военно-политическое руководство о начале сухопутной операции не объявляло, информация о боестолкновениях с израильской армией появляется в различных источниках.
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