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Эксперт Меркурис: ВС РФ уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

Эксперт Меркурис: ВС РФ уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

Британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего Youtube-канала заявил, что Вооруженные силы России могут использовать тяжелые бомбы ФАБ-1500 для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины на западе.

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