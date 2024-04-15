Не носить чужую одежду, не надевать задом наперед: приметы про гардероб Алёна ЮрьеваСуеверия и приметы сопровождают нас с древних времен, олицетворяя собой комбинацию предрассудков, исторических реалий и, возможно, даже некоторой доли истины.