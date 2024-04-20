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Полковник Трухан объяснил, почему ВС РФ не стали штурмовать Харьков этой зимой

Полковник Трухан объяснил, почему ВС РФ не стали штурмовать Харьков этой зимой

Зимой жителям Харькова пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания ракетных ударов работает эффективнее, чем сами ракетные удары, сообщил полковник запаса Владимир Трухан в интервью «КП».

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