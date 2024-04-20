Полковник Трухан объяснил, почему ВС РФ не стали штурмовать Харьков этой зимой

Зимой жителям Харькова пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания ракетных ударов работает эффективнее, чем сами ракетные удары, сообщил полковник запаса Владимир Трухан в интервью «КП».
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