РИА Новости показывает видео тоннеля «Азовстали» в Мариуполе, из которого выходили сдавшиеся военные ВС Украины

Тоннель на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики националистического батальона "Азов" (против них в России возбуждены уголовные дела), снял на видео корреспондент РИА Новости.
Тоннель на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, из которого выходили сдаваться украинские военные и боевики националистического батальона "Азов" (против них в России возбуждены уголовные дела), снял на видео корреспондент РИА Новости.
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