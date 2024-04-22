SUSANIN
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США пообещали через 2 недели передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США пообещали через 2 недели передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Вашингтон. США. Военные поставки Украине возобновятся уже к концу следующей недели. Как заявил глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер, в числе прочих вооружений Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS, пишет Лента.

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