США пообещали через 2 недели передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Вашингтон. США. Военные поставки Украине возобновятся уже к концу следующей недели. Как заявил глава комитета Сената Конгресса США по разведке Марк Уорнер, в числе прочих вооружений Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS, пишет Лента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии