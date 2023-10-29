Чего лучше не есть, чтобы продлить себе жизнь

В современном мире развелось много продуктов, которые стоит ограничить или не употреблять. Хотя каждый человек имеет свои индивидуальные пищевые предпочтения и диету, существуют несколько продуктов, которые общепризнанно считаются менее здоровыми и вредными для организма.