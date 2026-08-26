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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Люди гораздо чаще говорят о чемпионстве Дирка Новицки, чем о его MVP»

Форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин присоединился к дискуссии, которую начал Кевин Дюрэнт , о том, что ценнее – награда MVP или чемпионский титул.

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