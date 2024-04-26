Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против Казахстана U20

Беларусь играет с командой Студенческой лиги, молодежная сборная России сыграет с Казахстаном. Лига Ставок Кубок Будущего Беларусь U20 – СХЛ – 0:0 (1-й период) Россия U20 – Казахстан U20 – 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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