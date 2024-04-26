НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против Казахстана U20

Беларусь играет с командой Студенческой лиги, молодежная сборная России сыграет с Казахстаном. Лига Ставок Кубок Будущего Беларусь U20 – СХЛ – 0:0 (1-й период) Россия U20 – Казахстан U20 – 15:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх