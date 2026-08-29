«Динамо» забило «Локомотиву» с пенальти за удар Монтеса в щиколотку Гладышеву

« Локомотив » пропустил от « Динамо » с пенальти в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ . На 70-й минуте защитник железнодорожников Сесар Монтес попал носком в щиколотку Ярославу Гладышеву в своей штрафной, и форвард упал на газон.