Цены на бензин в России обновили годовые максимумы на фоне весеннего спроса и ремонтов НПЗ Стоимость Аи-92 выросла на 10% за месяц, до 56 968 руб.
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Цены на бензин в России обновили годовые максимумы на фоне весеннего спроса и ремонтов НПЗ Стоимость Аи-92 выросла на 10% за месяц, до 56 968 руб.
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