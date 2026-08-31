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Газета.ру

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Прокуратура: красноярский экс-полицейский получил взяток от Baza на 140 тыс руб

Прокуратура: красноярский экс-полицейский получил взяток от Baza на 140 тыс руб

Бывший красноярский полицейский Сергей Ковалев получил от сотрудников издания Baza 140 тыс. рублей. Фигуранту предъявили обвинение, пишет РИА Новости, ссылаясь на региональную прокуратуру.

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