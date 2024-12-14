Пенсионный возраст в Чехии вырастет до 67 лет

В Чехии пенсионный возраст повысится до 67 лет, соответствующий закон подписал президент Петр Павел. Согласно документу, принятому проправительственной коалицией, пенсионный возраст на один месяц в год до 67 лет, что на два года выше, чем сейчас.
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