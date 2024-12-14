Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Роднова
    Может оплата будет за счет  олигархов, которые незаконно своровали заводы,которые строили Советские люди и теперь жив...Тарифы ЖКХ летом ...
  • Вова Рябов
    А нельзя ли все это оплатить взаимозачетом с ренты за недраТарифы ЖКХ летом ...
  • Вова Рябов
    На сколько поднимут пенсии и ЗП в стране?Тарифы ЖКХ летом ...

Пенсионный возраст в Чехии вырастет до 67 лет

Пенсионный возраст в Чехии вырастет до 67 лет

В Чехии пенсионный возраст повысится до 67 лет, соответствующий закон подписал президент Петр Павел. Согласно документу, принятому проправительственной коалицией, пенсионный возраст на один месяц в год до 67 лет, что на два года выше, чем сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх