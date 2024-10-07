Меркурис заявил об успехах российской армии в зоне СВО

Российские успехи на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, считает британский эксперт Александр Меркурис.
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