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Меркурис заявил об успехах российской армии в зоне СВО

Меркурис заявил об успехах российской армии в зоне СВО

Российские успехи на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, считает британский эксперт Александр Меркурис.

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