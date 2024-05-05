Появились эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное

За полторы недели ВСУ расстреляли до трети поставленного им американцами арсенала. Стоит отметить, что Пентагон долго не соглашался отправить ATACMS Украине, особенно дальнобойные и, возможно, не зря тянули.
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