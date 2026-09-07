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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро о матче ЛЧ: «У «Реала» очень большие игроки, но и у «Интера» есть сильные стороны. Мы знаем, что можем конкурировать с ними, цель – добиться результата»

Капитан « Интера »  Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от завтрашнего матча против « Реала » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

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