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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деррик Уайт стал 5-м игроком в истории НБА, который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых в трех матчах плей-офф подряд

Защитник «Селтикс» стал 5-м игроком в истории НБА, который реализовал в сумме 20 и более 3-очковых по итогам трех матчах плей-офф подряд.

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