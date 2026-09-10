Министерство Подмосковья запустило проект "Знакомство с фермерами"

В Московской области стартовал проект "Знакомство с фермерами", организованный Министерством сельского хозяйства.
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