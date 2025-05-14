В Великобритании обвиненного в убийстве мужчину оправдали после 38 лет тюрьмы

Большую часть жизни провел в тюрьме британец Питер Салливан — за преступление, которого не совершал. Как сообщается в материалы газеты The Guardian, мужчина получил свой срок в далеком 1987 году, его обвинили в убийстве 21-летней работницы паба по имени Дайан Синдалл.