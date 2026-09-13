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Царьград

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Бурприроднадзор отчитался об отстреле 10 медведей в Бурятии

Бурприроднадзор отчитался об отстреле 10 медведей в Бурятии

В Бурятии за одни сутки отстреляли 10 медведей после 48 обращений жителей в Бурприроднадзор. Местные власти просят избегать лесов без необходимости.

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