Сенатор Вэнс: Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что президент России Владимир Путин не представляет экзистенциальной угрозы для Европы, а заявления Дональда Трампа о НАТО сигнализируют о том, что континенту стоит играть более важную роль в обеспечении своей безопасности.