Наступление на Харьков или...

Natalija Osminina

Но больше всего тошнит от их неприкрытого нацизма, вот этого УКРАИНСТВА. Спеси, гонора!! Все как один доказывают древность украинской нации, сообщая, что русской нации нет, что русские это мокша и фино-угры. Что не было никогда у русских государства, была маленькая Московия. И русские все украли у великих укров. Что русские всегда были рабами. И ОНИ В ЭТО ВЕРЯТ!!! Искренне верят!! Всей душой. И зачем освобождать этот сброд зомби, которые вовсе не просили их освобождать. Чтобы они стреляли в спину? Их даже в Россию нельзя запускать.. Вы же сами читаете сводки по РФ, - эти бесноватые сливаются с криминальными группировками. Да они даже Европе осточертели своей манией величия и исключительностью. ДАЙ им и всё!! Вырвут из глотки. И всё дай на халяву! Ходят и требуют. Хорошо хоть сейчас немного утихомирились. А так, что не преступление- так великий укр.