Праздничные дни выдались для Киева достаточно волнующими. Россия, впрочем, как и предполагалось, активизировала боевые действия сразу на нескольких направлениях.
Наступление на Харьков или...
Комментарии
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Natalija Osminina
Но больше всего тошнит от их неприкрытого нацизма, вот этого УКРАИНСТВА. Спеси, гонора!! Все как один доказывают древность украинской нации, сообщая, что русской нации нет, что русские это мокша и фино-угры. Что не было никогда у русских государства, была маленькая Московия. И русские все украли у великих укров. Что русские всегда были рабами. И ОНИ В ЭТО ВЕРЯТ!!! Искренне верят!! Всей душой. И зачем освобождать этот сброд зомби, которые вовсе не просили их освобождать. Чтобы они стреляли в спину? Их даже в Россию нельзя запускать.. Вы же сами читаете сводки по РФ, - эти бесноватые сливаются с криминальными группировками. Да они даже Европе осточертели своей манией величия и исключительностью. ДАЙ им и всё!! Вырвут из глотки. И всё дай на халяву! Ходят и требуют. Хорошо хоть сейчас немного утихомирились. А так, что не преступление- так великий укр.
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36 мин.
Виктор Петров
Я был в 2019 в командировке в Чернигове. Там лечить уже тогда практически было бесполезно. Для мариупольцев было дико вместо ВОВ понятие второй мировой и т.д. по болезни...и так везде, от куева до границ Донбасса и Крыма. Только единицы сохранили память и мозг.Надо чтобы лет двести там пахали лошадьми, хаты под соломой и ни одного заводишки. Оставить им то, с чем Богдан их привёл. А Лемберг вернуть на воспитание пшекам и никогда назад не брать.
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10 мин.
ВП
Виктор Петров
И по поводу Харькова. Одесситов жгли в большинстве харьковские нацики. Так что тоже иллюзий по отношению к его жителям не имею.
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5 мин.
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