Стало известно о влиянии Китая на Apple

Китай мог вынудить компанию Apple добавить в свою экосистему поддержку RCS-сообщений. По информации инсайдера, Apple стала жертвой государственного регулирования, но не со стороны Евросоюза (ЕС), а Китая.
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