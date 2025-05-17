Открыл мероприятие вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников Сегодня в Кронштадте стартовала международная экологическая акция «Чистый берег», рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.
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