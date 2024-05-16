Сергей Носов о пересказе поэмы «Илиада»: «Это довольно свободный пересказ. Свободный, но не вольный. «Без постмодернизма».

Презентация книги состоится на Книжном салоне, который пройдет с 16 по 19 мая на Дворцовой площади Зачем сегодня нужно пересказывать «Илиаду» Гомера, действительно ли поэму сложно читать и когда стоит брать литературный памятник в руки — об этом в интервью писателя, прозаика, краеведа Сергея Носова.