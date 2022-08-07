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«Челси» сделает «Барсе» предложение по де Йонгу только после его согласия на переход. Лондонцы не хотят отказов после Рафиньи и Кунде

«Челси» может приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Представители лондонского клуба уже обсуждали возможный трансфер 25-летнего хавбека с руководством «Барселоны».

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