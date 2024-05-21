Водитель в Карелии заплатит штраф за взятку сотруднику ГИБДД

В городе Суоярви водитель автомобиля осужден за дачу взятки сотруднику полиции. В феврале 2024 года на улице Шельшакова в городе Суоярви сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, что является административным правонарушением по ч.