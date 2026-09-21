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Санаторный туризм России вырос на 7% за полгода

Санаторный туризм России вырос на 7% за полгода

За первое полугодие 2026 года доходы сектора санаторно-курортных услуг выросли на 13,1%, достигнув 116,3 млрд рублей.

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