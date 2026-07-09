Казахстан использует попутный газ для майнинга криптовалют

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о развитии индустрии цифровых активов, способный изменить подход страны к использованию энергетических ресурсов и регулированию криптовалютного рынка.
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