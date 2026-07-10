‼️В Новоаннинский с/х колледж‼️ требуется на постоянную работу мастер производственного обучения по профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
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‼️В Новоаннинский с/х колледж‼️ требуется на постоянную работу мастер производственного обучения по профессии сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
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