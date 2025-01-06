Метеоролог Шувалов: погодные скачки в 2025 году затронут север и юг России

Предстоящий год окажется весьма противоречивым с точки зрения климата. При этом погодные скачки затронут не только среднюю полосу России, но также север и юг, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии