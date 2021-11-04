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Скубченко: Украина может обойтись без НАТО, ЕС и Ассоциации, но без России и Белоруссии – рухнет как государство

Скубченко: Украина может обойтись без НАТО, ЕС и Ассоциации, но без России и Белоруссии – рухнет как государство

Украина хорохорится своим геополитическим выбором в пользу Запада, однако, практика существования страны в парадигме этого выбора показала, что Украина легко может обойтись и без НАТО, и без ЕС, и без пресловутой Ассоциации с последним.

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