Военное обозрение

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Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина

Госдеп США пообещал «при любом удобном случае» добиться задержания и экстрадиции Пригожина

Власти США рассчитывают добиться экстрадиции куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в случае его появления в стране, с которой есть соответствующие договоренности.

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