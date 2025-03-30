Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины, известный как «Рейнджеры», сбежал из населённого пункта Гуево в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил источник в группировке войск «Север».
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