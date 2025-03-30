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РИА Новости: элитный 6-й полк ССО Украины сбежал из Гуево в Курской области

РИА Новости: элитный 6-й полк ССО Украины сбежал из Гуево в Курской области

Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины, известный как «Рейнджеры», сбежал из населённого пункта Гуево в Курской области, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил источник в группировке войск «Север».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Здорово научились &quot;бегать &quot;...То 3-я &quot;беговая&quot; ,то 6-й &quot;беговой&quot;...
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