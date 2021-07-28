В Приморье полицией окончено расследование уголовного дела о краже с территории хранилища

Следователем следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому округу окончено расследование уголовного дела о краже, совершенной в крупном размере.
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