Природные лечебные ресурсы и медаппаратура: как проходит оздоровление в Крымских санаториях

Этим летом в 12 подведомственных крымскому Минздраву санаториях крымчане и гости полуострова могли оздоровиться и получить лечение по различным медицинским профилям, будь то педиатрия, травматология и ортопедия, неврология, кардиология, психоневрология, офтальмология, эндокринология или дерматология.