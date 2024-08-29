Природные лечебные ресурсы и медаппаратура: как проходит оздоровление в Крымских санаториях

Этим летом в 12 подведомственных крымскому Минздраву санаториях крымчане и гости полуострова могли оздоровиться и получить лечение по различным медицинским профилям, будь то педиатрия, травматология и ортопедия, неврология, кардиология, психоневрология, офтальмология, эндокринология или дерматология.
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