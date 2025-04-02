Русская весна
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Русская весна

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«Первой русской революции» не было, заявил Вигилянский

«Первой русской революции» не было, заявил Вигилянский

«Первой революции» 1905–1907 годов не было, ложь о ней запустила иностранная пресса и раздула советская историография, а на самом деле происходили смута и эволюция, заявил один из авторов исторического романа «Дело Гапона» — руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Конечно, Вагинянский крупный учёный, способный поколебать даже основы истории.
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17 час.
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