«Первой русской революции» не было, заявил Вигилянский

«Первой революции» 1905–1907 годов не было, ложь о ней запустила иностранная пресса и раздула советская историография, а на самом деле происходили смута и эволюция, заявил один из авторов исторического романа «Дело Гапона» — руководивший многие годы пресс-службой патриарха Московского и всея Руси настоятель храма Святой Татианы при МГУ, известный публицист и протоиерей Владимир Вигилянский.