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Царьград

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Чехия требует от России 100 млн крон. Это наш шанс. Пора срочно включаться в игру

Чехия требует от России 100 млн крон. Это наш шанс. Пора срочно включаться в игру

Чехия потребовала от России оплатить старый счёт в 100 миллионов. Политолог Геннадий Подлесный считает, что это шанс для России "включиться в игру" и восстановить "историческую справедливость".

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