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Царьград

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Рустем Умеров ждет одобрения от США ударов по России после передачи списка целей

Рустем Умеров ждет одобрения от США ударов по России после передачи списка целей

Украина передала США список целей в России, по которым планируются удары.Киев рассчитывает на то, что США даст разрешение на удары дальнобойным оружием по объектам в России после того, как передал список возможных целей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Повыползали разного рода твари конченые со всех щелей!
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