Умер актер сериала "Богатые тоже плачут" Гастон Тусет

Актер Гастон Тусет скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Ruetir. "Совет директоров и Комитет по надзору Национальной ассоциации переводчиков объявляют о разумной смерти партнера-переводчика Гастона Тусета 1 мая 2023 года", - сообщили в ANDI.