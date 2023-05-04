Депутат Рябоконь призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь призвал возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси, которые устанавливают повышенные тарифы за перевозку пассажиров с детьми, пишет "Парламентская газета".
Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь призвал возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси, которые устанавливают повышенные тарифы за перевозку пассажиров с детьми, пишет "Парламентская газета".
Свежие комментарии