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Депутат Рябоконь призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло

Депутат Рябоконь призвал запретить агрегаторам такси повышать тариф за детское кресло

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь призвал возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства агрегаторами такси, которые устанавливают повышенные тарифы за перевозку пассажиров с детьми, пишет "Парламентская газета".

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