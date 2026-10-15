Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин раскритиковал резкий рост тарифов и дал поручение главе комитета по региональной политике и местному самоуправлению Ирине Гусевой проверить индексацию тарифов жилищно-коммунальных услуг в регионах России.
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и чё? кинулись тарифы перематривать? щаз,разбежались.Олигархи давно забили на Думу,президента и пр. Они и есть хозяева страны,а не народ,как это записано в конституции.Ну,разово в одном-двух особо вопиющих случаях кого-то оштрафуют и всё.Попиарились,и хватит.