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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дом Грилиша ограбили во время игры с «Эвертоном», его семья была внутри. Вынесли часы и украшения на 1 млн фунтов

Дом Грилиша ограбили во время игры с «Эвертоном», его семья была внутри. Вынесли часы и украшения на 1 млн фунтов

В среду вечером из дома вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии в Чешире вынесли часы и ювелирные изделия стоимостью в миллион фунтов.

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